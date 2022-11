Valdiodio Ndiaye a pris les commandes du marché central au poisson de Pikine ce mardi. Une occasion saisie par le directeur sortant, Kadialy Gassama, pour dresser un bilan de sa gestion. «Je remercie vivement le Président de la république, Macky Sall ainsi que le ministre de l’environnement, du développement durable et de la transition écologique M. Alioune Ndoye, de m’avoir fait confiance pour la mise en œuvre de la politique de l’état du Sénégal en matière de gestion et de distribution de produits halieutiques frais et transformés dans la région de Dakar et au-delà.

En effet, la structure est une plateforme qui permet la régulation entre l’offre nationale et la demande nationale de produits halieutiques avec toute la superstructure en amont constituées par la pêche artisanale et industrielle sur l’ensemble des quais du Sénégal de saint-louis à Kafountine », a rappelé Kadialy Gassama. «Lorsque j’arrivais au marché central au poisson de Pikine en octobre 2021, le contexte était marqué par l’existence de plusieurs difficultés majeures, au point que la mission consistait d’abord à redresser une gestion cahoteuse et à réhabiliter ensuite des pans d’une structure plus que trentenaire, pour obtenir un fonctionnement correct à minima du marché.

Dans l’exécution de cette mission, nous avons pu réorganiser la collecte des recettes qui obéissait à des logiques non conformes lors de la gestion antérieure. Cette stabilisation nous a permis de minimiser les évasions de recettes, entrainant une évolution à la hausse de celles-ci autour de 40%. Ces efforts qui continuent jusqu’à nos jours nous ont permis de revaloriser les salaires faibles au minimum acceptable, de payer à date les salaires, ce qui n’était pas le cas pour l’ancienne gestion; de réaliser des investissements structurants pour l’assainissement des eaux pluviales, la construction du mur de clôture et des portes d’entrée et de sorties anéantissant ainsi les limites poreuses du marché que l’on connaissait auparavant ; de procéder à l’éclairage optimal des aires de commercialisation, des plateformes de débarquement et des alentours pour la sécurisation des biens et des personnes; de construire le hangar sur 1500m2 du marché Joola, restaurant la dignité de ces braves femmes transformatrices de poisson ; de réfectionner cinq blocs de toilettes avec le remplacement de soixante-huit portes rendant les dites toilettes fréquentables pour plus de huit mille personnes qui entrent et qui sortent chaque jour du marché et faire des réparations récurrentes au niveau de la vieille fabrique de glace à barres et d’actionner le suivi de la coopération pour sa rénovation et modernisation», a poursuivi Kadialy Gassama. Selon lui, « tous ces investissements structurants s’imposaient, afin d’avoir une structure fonctionnelle permettant la création d’un climat de stabilité et de paix sociale indispensable à la communauté. Aucun mouvement d’humeur n’a été enregistré au cours de la gestion que nous venons de clôturer. l’exercice clôturé à fin septembre 2022 s’élève en recettes à 440 millions et en dépenses à 420millions de FCFA avec un excédent budgétaire, après avoir couvert toutes les charges, de 18 millions. Nous n’avons engagé aucun emprunt pendant l’exercice clôturé.Nous avons eu également pendant l’exercice clôturé, à commercialiser plus de trente-six mille tonnes de poisson frais et plus de cinq milles tonnes de poissons transformés représentant une valeur de plus de 108 milliards FCFA, contribuant ainsi sensiblement à la formation du produit intérieur ».

Mieux, «la prise en charge des factures d’eau et d’électricité de la structure publique à vocation non commerciale étant une donnée nouvelle, leurs comptabilisations seront effectives pour l’exercice qui vient de débuter au mois d’octobre 2022 », a-t-il dit.

Avec Libération