Justice : Ce que risquent Lamine Niang et Gaoussou Sonko

Interpellés le 16 février dernier, après les incidents ayant suivi le renvoi (au 16 mars prochain) du procès opposant le ministre Mame Mbaye Niang au leader de Pastef, Ousmane Sonko, Lamine Niang et Gaoussou Sonko, respectivement chauffeur et agent de sécurité de Ousmane Sonko, ne sont pas au bout de leurs peines.

Après avoir bénéficié d’un 5e retour de Parquet hier, ils seront de nouveau déférés lundi, pour être fixés sur leur sort.

Libération renseigne que le Parquet a demandé, depuis hier vendredi l’ouverture d’une information judiciaire pour mise en danger de la vie d’autrui et dommages causés à la propriété d’autrui, et requis le mandat de dépôt contre les mis en cause.

Le dernier mot appartient au magistrat instructeur.