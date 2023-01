Justice : Macky Sall annonce 250 milliards pour la modernisation des infrastructures

A la rentrée des cours et tribunaux, Macky Sall a fait une brève présentation du projet de modernisation de la justice. Il a annoncé, lors de cette cérémonie, un financement global de 250 milliards pour la modernisation des infrastructures de la justice.

« Ce programme inédit sur budget propre de l’Etat se poursuivra jusqu’en 2027 avec la réalisation de 65 infrastructures notamment des cours et tribunaux, des établissements pénitentiaires et autres structures connexes » a informé le président de la république.

Il est question d’un vaste programme national qui permettra dès cette année de réceptionner 11 ouvrages réalisés dans le cadre de la modernisation des infrastructures de justice.

Ce projet va dans le sens du renforcement de l’Etat de droit et de l’amélioration du fonctionnement du service public.

Les échanges de la rentrée des cours et tribunaux ont plus porté, cette année, sur le diagnostic du système de santé et sur les perspectives de l’amélioration de l’offre de service pour les usagers.

Toutefois, Macky Sall a, au cours de la cérémonie, appelé le premier président de la Cour suprême, en sus des grands chantiers, à rester disponible pour l’encadrement des plus jeunes magistrats. Le chef de l’Etat a aussi invité Cheikh Tidiane Coulibaly « à rester en réserve pour la République ».

LeQuotidien