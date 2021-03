Justice : Guy Marius Sagna et Cie vers une libération collective

Les 24 personnes placées sous mandat de dépôt en marge de l’affaire Ousmane Sonko seront interrogées entre lundi et mardi prochain. Mais selon les informations du journal Libération “Le parquet a été instruit de ne pas s’opposer à un dépôt de demande de liberté provisoire”.

Lundi 22 mars, le doyen des juges va d’abord entendre, Guy Marius Sagna, Assane Diouf et Clédor Sène, comme annonçait PressAfrik dans un article en date du 17 mars 2021. Ils avaient été placés sous mandat de dépôt “pour association de malfaiteurs, provocation aux crimes et délits mais aussi pour organisation d’un mouvement insurrectionnel”. En effet un enregistrement audio que Clédor Sène avait envoyé à certaines personnes en est la cause.

Ensuite, le magistrat fera face à Birame Souléye Diop et Abass Fall, qui sont respectivement administrateur et responsable du parti politique Pastef à Dakar, informe Libération. En même temps Patricia Maréme Ngandoul, Fatima Mbengue, Bawaré Dia et Dahirou Thiam ont été inculpés eux aussi pour association de malfaiteurs, complicité de diffusion de contenus contraires aux bonnes mœurs, menace de voie de fait et violence. Par conséquent, seuls Birame Souléye Diop et Abass Fall ont été écroués, le reste est sous contrôle judiciaire.

Dans la journée du lundi 22 mars le juge prendra un premier groupe de 19 manifestants envoyés en prison pour “participation à un mouvement insurrectionnel, organisation d’un mouvement insurrectionnel, dégradation de bien appartenant à l’Etat, violence et voies de faits sur des agents de la force publique dans l’exercice de leur profession et incendie criminel”.

Le deuxième groupe de manifestants détenus en prison passera mardi, à l’exception de Pape Niang (16 ans), placé sous contrôle judiciaire. Tous ceux qui étaient suspectés ont été arrêtés par la police qui a organisé une vrai « chasse à l’homme » après les manifestations. Il s’agit de Mohamed Naby Ndoye, Noah Sambou, Mamadou Sarr, Ousseynou Dia, Mor Niang, Pape Malick Seck, Ousmane Diop, Omar Diouf, Abdoulaye Diene, Abdoulaye Faye, Amadou Der, Édouard Diatta, Ahmeth Sané, Mohamed Thiam, Modou Konté, Diomaye Diafatté, Sékou Ndour, Wando Cissé, et Laba Touré.