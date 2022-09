L’affaire Abdou Karim Guèye Xurum Xakh et le professeur Cheikh Oumar Diagne arrêtés pour “diffusion de fausses nouvelles” est en train de prendre de nouvelles tournures. Les deux proches de l’imam Alioune Badara Ndao ont reçu des soutiens de taille. En plus de la famille nucléaire du défunt imam, de nombreux sympathisants des activistes sont venus exiger la libération de Abdou Karim Guèye et du professeur Cheikh Oumar Diagne. Après leur face à face avec le procureur de la République, ils ont été contraints à un retour de parquet.

Le séjour coercitif des “invités de la Dic” Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye, que tout le monde croyait devoir être court est en train de se prolonger. A en croire les avocats des deux proches du défunt imam de Kaolack emprisonné pendant 3 pour des accusations de terrorisme, “le procureur a décidé un retour de parquet des mis en cause.” A en croire Me Cheikh Khoureyshi Ba, leur conseil, le procureur de la République a décidé de leur appliquer un retour de parquet. Ainsi, les deux mis en cause seront maintenus en garde à vue au commissariat central de Dakar jusqu’au lundi, avant d’espérer revoir le procureur de la République.

Pour rappel, ils ont été arrêtés, hier jeudi, après qu’ils aient dit que “l’imam Alioune Badara Ndao est décédé des conséquences de son arrestation, dans le cadre de son emprisonnement pour terrorisme“. Si les deux hommes se sont réservés de montrer un doigt accusateur à l’endroit de quiconque, se limitant juste à dire que “il a été tué“, l’Etat qui s’est senti visé a décidé de les poursuivre pour “diffusion de fausses nouvelles.” Avec ce chef d’inculpation, il est à craindre, pour eux, que le parquet vise directement le mandat de dépôt comme il est de tradition avec ce délit. Toutefois, de nombreux soutiens des mis en cause sont venus prêter mains fortes aux deux proches du défunt imam de Kaolack.