Justice : 02 détenus s’évadent de la Mac de Mbacké

Quelque chose d’extraordinaire s’est passé à la Maison d’arrêt et correction de Mbacké ! Deux prisonniers se sont évadés à la veille de leur procès. Pour réussir cette évasion spectaculaire, les deux présumés voleurs sont passés au niveau de la fenêtre d’aération de la salle de bain de leur cellule, pour disparaitre dans la nature, rapporte Source A dans sa livraison du jour.

Un scénario digne d’un film hollywoodien cristallise les débats à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel ! Selon Source A, deux détenus ont pris la fuite à la veille de leur procès. Mame Borom Touba Faye et El Hadj Diao ont réussi à s’échapper de leur cellule dans la nuit de mercredi dernier. Placés sous mandat de dépôt, les deux prisonniers étaient mis en quarantaine au niveau de la prison. Mais les deux présumés voleurs sont passés au niveau de la fenêtre d’aération de la salle de bain de leur cellule, pour disparaitre dans la nature.

D’après Source A, El Hadj Diao est poursuivi pour vol de fils électriques. Il a été placé sous mandat de dépôt le 24 mars dernier. Quant à Mame Borom Touba Faye, il a été envoyé en prison lundi dernier, pour une affaire de vol simple portant sur des téléphones portables. Mais l’autre fait saisissant, c’est que les deux présumés larrons se sont taillés, nuitamment, à la veille de leur procès.

Finalement, le tribunal d’Instance de Mbacké était obligé de renvoyer leur procès, jusqu’au jeudi 15 avril prochain.

En attendant, les fugitifs sont activement recherchés par les forces de défense et de sécurité. Et si, d’ici au 15 avril prochain, les investigations ne donnent rien, le juge n’aura pas d’autre option que de devoir reprogrammer leur procès. C’est pourquoi leur peine risque d’être plus sévère.