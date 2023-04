Judiciaire : de nouvelles missions y compris une grosse surprise

Un peu plus de deux mois après l’agitation des tribunaux suite au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) du 20 février, il y a eu de nouvelles nominations dans le domaine de la justice.Cela représente une vingtaine de missions résultant d’une série de visites à domicile.

Parmi ces dernières, celle de Amary Faye est sans doute parmi les plus marquantes. Ce dernier, nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, lors du dernier CSM, est affecté à Tamba. Il n’aura occupé son poste que pendant deux mois.

Bés Bi, qui donne l’information, rapporte que son remplaçant est déjà connu. Il s’agit, selon le journal, de Saliou Sy dit «Zaf». «De Dakar à Tamba et deux mois seulement dans ce maillon stratégique du parquet de la République, ça ne peut être qu’une sanction», conjecture une source de Bés Bi.

Du côté de la chancellerie, on minimise. «Il n’y a rien de plus normal qu’un magistrat soit affecté. Et je précise que le procureur adjoint n’est pas le seul concerné par ce mouvement qui s’est fait à la suite d’une série de consultations à domicile», confie un agent du ministère de la Justice.

Parmi les autres affectations relevées par Bés Bi, il y a celle de Abass Yaya Wane. Ce dernier est nommé procureur de la République au parquet de Kaolack en remplacement de Moussa Thiam.