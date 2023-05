Journée très chaude à Ziguinchor

Un calme précaire régnait depuis quelques jours dans la commune de Ziguinchor, précisément au niveau des zones d’affrontements entre les Forces de défense et de sécurité et les partisans de Ousmane Sonko.

Les affrontements avaient cessé depuis un mo­ment, mais les alentours du domicile du maire étaient restés barricadés par ses partisans qui ont maintenu le dispositif des jours de heurts. Néma Kadior était inaccessible même si le reste des rues était libéré. De leur côté, les Forces de l’ordre étaient stationnées au niveau des différents ronds-points et devant l’hôpital de la Paix. Durant tout le déroulement du procès ouvert hier, les Ziguinchorois avaient l’oreille attentive aux échos du Palais de justice de Dakar, où se déroulait le procès de Sonko en son absence.

Mais les manifestations ont repris à la suspension du procès et ce jusque tard dans la soirée d’hier. Les hostilités ont commencé du côté de l’hôpital de la Paix, qui n’est pas loin de chez le leader du parti Pastef. Ailleurs, les jeunes ont remis en place les barricades pour barrer les rues. Et les grenades lacrymogènes commencèrent à retentir et leur odeur polluait l’atmosphère. On ignore les raisons exactes de cette reprise des hostilités entre les Forces de défense et de sécurité et les partisans du leader du parti Pastef qui se serait bunkérisé chez lui.