Jeune fille morte à Ngor : Le Ministère de l’Intérieur apporte des éclaircissements

Des affrontements ont repris entre les forces de sécurité et les manifestants hier à Ngor. Le ministère de l’Intérieur a confirmé ce mercredi matin la découverte du corps d’une fillette, hier, derrière l’hôtel Ngor Diarama à Ngor.

C’est une jeune fille de 15 ans blessée à la tête, informez les services d’Antoine Diome. Il a été ramené sur la plage par les vagues et aurait été mortellement touché à l’eau, probablement par l’hélice d’un canoë », dit le communiqué.

Les habitants et les forces de l’ordre s’affrontent depuis plus de trois semaines suite à une décision jugée unilatérale des autorités de la maréchaussée de construire sur le parking de Ngor (le seul espace encore disponible), une caserne. Un projet controversé qui se heurte au refus total du maire et des populations indigènes.