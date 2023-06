«J'ai décidé d'adhérer à l'Arabie Saoudite parce que je suis musulman et que c'est...», Benzema

Karim Benzema dévoile les raisons de son adhésion à l’Arabie saoudite. Le Ballon d’Or français part enfin du Real Madrid et signe à Al-Ittihad. Il a expliqué que c’était un choix personnel et sportif.

J’ai décidé de me joindre à l’Arabie saoudite parce que je suis musulman et qu’il s’agit d’un pays musulman. C’est là que j’ai toujours voulu vivre. Je suis allé en Arabie Saoudite et je me sens bien… il est magnifique. Quand j’ai parlé à ma famille que je signais avec l’Arabie saoudite, ils étaient tous très heureux. Je veux être ici… a dit le Ballon d’Or.

L’attaquant français espère amener son soccer à son nouveau club. Par-dessus tout, je veux garder les titres gagnants. Il s’agit d’un nouveau chapitre pour moi et je voudrais continuer à faire progresser le club, où il y a beaucoup de passion ».

Revenant sur la présence de son ancien coéquipier Real, Cristiano Ronaldo, il croit qu’il est important qu’il soit en Arabie Saoudite parce qu’il est un très grand joueur.Il apporte beaucoup à notre pays et il va augmenter le niveau de jeu encore plus. Il est donc important de montrer que le football saoudien peut avoir un impact à travers le monde », a-t-il déclaré.