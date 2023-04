La Cojer du département de Pikine a lancé hier, comme chaque année d’ailleurs depuis 7 ans, son programme dénommé « Ramadan social ».

Présidant la rencontre, le ministre auprès du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, chargé de la prévention et de la gestion des inondations a déploré le fait que les leaders de YAW aient décliné l’invitation du Président pour la célébration de la fête de l’indépendance. «Je suis vraiment déçu par le comportement de cette opposition qui n’est pas du tout responsable. Nous devons mettre en avant la République. Nous devons mettre en avant l’intérêt supérieur de la Nation parce que c’est une fête qui engage toute la Nation sénégalaise et qui va au-delà de toute considération politicienne. Nous ne pouvons que

dénoncer le comportement de cette opposition. Le Sénégal ne mérite pas cette opposition.

Une opposition doit être responsable, constructive avec un discours basé sur les pro‐

grammes, sur une vision mais aussi sur des propositions», a fait savoir le ministre Issakha Diop.

A quelques mois du début l’hivernage, le ministre chargé de la prévention et de la gestion des inondations informe que le programme «Wadial Nawéte » se poursuit. «Nous sommes en train de faire le tour du pays dans le cadre du programme « wadial nawéte » pour voir l’état d’avancement des travaux des projets de gestion des eaux pluviales parce que l’Etat a beaucoup investi en matière de gestion des inondations à travers le programme décennal 2012-2022. Actuellement, nous sommes dans la formulation du second plan. Il y a beaucoup d’actions qui sont envisagées et très bientôt vous verrez les résultats comme on a eu à le constater à Keur Massar », a t-il promis.

Libération