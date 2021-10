La confection des listes pour les investitures aux locales en Casamance risque de créer plus de problèmes qu’elles étaient censées de régler. Après la guéguerre opposant Benoit Sambou à Doudou Ka, le départ avec fracas d’Abdoulaye Baldé, c’est le choix des “petits maires” qui risque de créer des implosions dans le Benno Bokk Yaakar.

En effet, il est revenu à Kéwoulo que le département de Goudomp est devenu une zone très agitée depuis l’annonce du maire sortant de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. Ce départ tant médiatisé a été fait dans la précipitation et a laissé désorientés plus d’un responsable dudit parti. Comme en 2018, quand il avait déclaré sa candidature à la présidentielle de 2019, certains observateurs de la scène politique locale pensent que “Abdoulaye Baldé semble avoir pris ses distances avec le palais sans consulter sa base.” Loin de cette théorie, nombreux sont, en Casamance, ceux qui pensent qu’avec le départ de Abdoulaye Baldé de la coalition présidentielle, ses militants qu’il avait casés dans les communes de la région méridionale se sont retrouvés sans certitude quant à leur avenir.

Et ont décidé, à défaut de couper les amarres avec l’UCS, faire les yeux doux à Benno et ainsi conserver leurs postes. Premier à se signaler dans ce registre, Sékou Samb Ndiaye. Maire sortant de la commune de Kaour, l’homme qui milite au sein de l’UCS avait pourtant fait le déplacement de Ziguinchor pour participer, le mercredi 27 octobre dernier, à la conférence de presse organisée par le maire sortant, Abdoulaye Baldé. Et, c’est ensemble qu’ils avaient décidé de couper les amarres avec la mouvance présidentielle. Quarante-huit heures après cette décision et “après avoir appris la publication des mandataires de Benno Bokk Yaakar”, le maire sortant de Kaour, qui a découvert qu’il n’était pas sur la liste des candidats, a décidé de faire un rétropédalage.

Dans la journée du jeudi 28 Octobre, il a convoyé la presse locale, à Kaour, pour déclarer son “ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakkar” et annonce sa participation à sa propre succession sous la bannière de Benno; tout en ne disant pas, clairement, s’il démissionnait de l’UCS. Du coté de ses adversaires, on soupçonne nettement Sékou Samba Ndiaye de chercher à bénéficier des moyens de Benno Bokk Yakkar pour, une fois la victoire obtenue, retourner avec Abdoulaye Baldé et l’UCS. En coulisses, les responsables de la mouvance présidentielle en Casamance ont fait savoir que “c’est le ministre de la culture, Abdoulaye Diop, le maire sortant de Sédhiou qui est a l’origine de cette situation. Il a imposé Sékou Samba Ndiaye alors que la liste des investis avait déjà été publiée et notifiée aux concernés. Et sur cette liste, il n’ avait pas Sékou Samba Ndiaye.”

Le ministre Abdoulaye Diop, que Kéwoulo a joint, a fait savoir que “c’est le président de la République qui a décidé de maintenir le maire sortant. Quand nous avons appris le départ de Abdoulaye Baldé, c’est le maire Sékou Samb Ndiaye qui m’a envoyé un message pour me dire que cette décision de Baldé, de quitter la coalition, ne le concernait pas. Et, le président lui a demandé de faire une déclaration publique. Il l’a fait et nous l’a envoyé et je l’ai transmis au Président. Et, c’est à partir de cela que le président l’a mis dans la liste des investis. Et c’est hier que cela a été fait après la conférence de presse de Sékou Samb Ndiaye.” A fait savoir Abdoulaye Diop.

Du côté de l’APR et de Benno, on a du mal à accepter cette tentative d’intronisation d’un encombrant et incertain allié au détriment d’un responsable reconnu du parti au pouvoir. En guise de leur désaccord, Bourama Djighaly le coordonnateur de l’APR à Kaour et Moussa Bocoum, le président du conseil départemental de Goudomp, ont clairement refusé de participer à la fameuse pseudo conférence de presse de ralliement. Pour sa part, interpellé par Kéwoulo, le maire sortant de Kaour a confirmé sa candidature à la mairie et a fait savoir son appartenance à Benno. Mais, quand Kéwoulo lui a demandé s’il allait mettre fin à son compagnonnage avec l’UCS d’Abdoulaye Baldé, il a préféré mettre fin à la conversation tout en promettant de nous rappeler dans une heure.