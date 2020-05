Le 28 avril 2020, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Le Yucheng, s’est entretenu avec Janis Mackey Frayer de la National Broadcasting Company (NBC) lors d’une interview exclusive. Voici une transcription de l’entretien:

Le Yucheng: Tout d’abord, il me fait plaisir de faire cette interview avec vous. Il s’agit de ma première interview avec un média étranger durant cette situation COVID-19. J’ai travaillé à New York pendant près de quatre ans, et je suis vraiment triste quand je vois que Times Square, Broadway et Fifth Avenue étaient si vides de nos jours. Je veux donc saisir cette occasion pour transmettre par NBC mes sincères condoléances aux Américains et aux New Yorkais lorsqu’ils sont dans la lutte acharnée contre le virus.

Ce matin, je me suis réveillé pour apprendre des nouvelles que les États-Unis avaient près d’un million de cas de COVID-19. Je suis très triste de le savoir. Maintenant, en ce moment critique et éprouvant, la Chine et les États-Unis doivent mettre de côté toutes les différences, tous les désaccords, les oublier, et unir leurs forces pour affronter notre ennemi commun, le virus. Je crois qu’ensemble nous gagnerons et qu’ensemble nous ferons une grande différence pour le monde. Voilà mes remarques liminaires.

Janis Frayer: Pour suivre vos remarques liminaires, pensez-vous que nous sommes maintenant dans une situation où le virus est devenu trop politisé?

Le Yucheng: Malheureusement, certains politiciens ont gravement politisé la question du COVID-19. Ce n’est pas quelque chose que nous voulons voir. Dans les circonstances actuelles, c’est le moment de la solidarité, de travailler ensemble pour lutter contre le virus et faire face aux difficultés. Ce n’est pas le moment des accusations et des manipulations politiques.

Janis Frayer: C’est un moment où les gens appellent à la transparence de tous les côtés. Pouvez-vous nous ramener au début de la chronologie ici en Chine, les premiers jours où les cas ont été reconnus pour la première fois par les responsables du CDC à Wuhan jusqu’au moment où le verrouillage s’est produit à Wuhan. Que se passait-il au sein du gouvernement chinois pendant cette période? Emmenez-nous à l’intérieur.

Le Yucheng: La Chine a été ouverte, transparente et responsable dans sa réponse COVID-19. Nous n’avons rien caché et n’avons retardé aucun effort. Nous avons déjà annoncé la chronologie de la façon dont nous avons partagé les informations sur COVID-19. Je voudrais souligner trois points importants dans le temps: Premièrement, le 3 janvier. Depuis lors, la Chine a régulièrement mis à jour l’OMS et les pays concernés, y compris les États-Unis, au sujet du COVID-19. Le lendemain, les chefs des CDC de Chine et des États-Unis se sont rencontrés. Le deuxième était le 12 janvier. La Chine a partagé en temps opportun avec le monde entier le séquençage du génome entier du coronavirus, qui a été essentiel pour le diagnostic, le traitement et le développement de vaccins dans les pays concernés.

Le troisième était le 23 janvier. Nous avons mis Wuhan, une ville de plus de 10 millions d’habitants, en quarantaine. C’était une décision capitale qui n’avait jamais été vue auparavant dans notre histoire. Ce fut une action massive qui a attiré l’attention du monde. Le gouvernement américain aurait dû prendre pleinement conscience de la gravité du problème. Si c’était quelque chose de moins grave, comment pourrions-nous verrouiller une ville entière?

En ce qui concerne le stade précoce de la réponse chinoise COVID-19, nous avons invité une mission conjointe d’experts dirigée par l’OMS pour une visite sur le terrain en Chine, qui comprenait deux experts médicaux américains. Le groupe s’est rendu à Pékin, Guangzhou, Sichuan et Hubei. Après la visite, il a publié un rapport complet qui reconnaît pleinement les efforts de réponse de la Chine. Le président Trump lui-même, lors de son appel téléphonique avec le président Xi Jinping et dans ses tweets, a hautement apprécié les efforts de transparence et de réponse de la Chine. Il a dit que les données partagées par la Chine étaient utiles aux États-Unis dans la réponse COVID-19.

Janis Frayer: Les services de renseignements américains ont suggéré que la Chine avait artificiellement réduit le nombre de cas et les décès et il y avait plusieurs révisions de la façon dont la Chine comptait les cas de coronavirus. Est-il donc compréhensible qu’il y ait un certain scepticisme quant aux chiffres que la Chine a communiqués et s’ils sont réels?

Le Yucheng: Vous avez mentionné les services de renseignement américains. Comme chacun le sait, ce qu’ils ont dit à plusieurs reprises a provoqué des catastrophes dans le monde. Ce sont les services de renseignements américains qui ont prétendu que l’Irak possédait des « armes de destruction massive », mais jusqu’à ce jour, ces armes sont introuvables.

La Chine a été ouverte, transparente, de bonne foi et honnête en ce qui concerne la divulgation des données. Nous gardons à l’esprit notre responsabilité vis-à-vis de l’histoire, du peuple et des vies perdues pour COVID-19. Ce que nous avons fait peut résister à l’examen. Il n’y a pas besoin de dissimulation. Il s’agit de vraies personnes. Il est littéralement impossible de cacher quoi que ce soit. Au contraire, certains pays ont dit un jour que le COVID-19 n’était qu’une grippe courante, et en fait c’est de la dissimulation. Maintenant, nous rétablissons les activités économiques dans tous les domaines et avons levé les restrictions de voyage sur Wuhan. Comment aurions-nous pu avoir confiance en le faisant si le nombre de cas avait été artificiellement réduit et n’était pas réel?

La révision des numéros de dossier a été effectuée par sens des responsabilités. C’est également une pratique internationale courante. À ma connaissance, New York a également récemment révisé ses numéros de cas locaux. Remettre en question la véracité du nombre de cas confirmés et mortels signalés par la Chine est très irrespectueux envers les 1,4 milliard de Chinois, en particulier des millions de médecins chinois. Les chiffres que nous avons publiés ne témoignent que de l’efficacité des efforts de réponse de la Chine. Ce qu’ils reflètent, c’est l’expérience de la Chine, pas les dissimulations de la Chine.

Janis Frayer: Les Américains peuvent-ils donc être sûrs à cent pour cent des chiffres?

Le Yucheng: Oui, absolument.

Janis Frayer: Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de l’origine du virus. Beaucoup de théories sur l’origine du virus. Dans quelle mesure la Chine est-elle disposée à autoriser une enquête internationale indépendante sur où et comment le coronavirus a commencé?

Le Yucheng:Certains disent que, depuis des milliers d’années, l’humanité se bat contre toutes sortes de virus, mais ne semble jamais pouvoir revendiquer une victoire ultime. Les virus peuvent être vraiment rusés. Leur source est une question scientifique sérieuse et complexe qui doit être étudiée par des scientifiques et des experts médicaux. Ce qui est étrange maintenant, c’est que quelques personnalités politiques, qui sont censées être des économistes et des services de renseignement, donnent un compte rendu sensationnel de la source de COVID-19. Il est largement confirmé par les experts que COVID-19 ne provient pas de laboratoires. Mais certains politiciens insistent tellement sur l’affirmation de COVID-19 provenant d’un laboratoire de Wuhan. Ne pensez-vous pas que c’est absurde? Une déclaration conjointe de 27 experts professionnels publiée au Lancet, une revue médicale de classe mondiale, réaffirme également que le COVID-19 a une origine naturelle et n’est pas synthétisé artificiellement. Nous devons écouter les experts plutôt que les politiciens. Nous devons respecter la science et nous abstenir de recourir aux théories du complot.

Vous avez parlé d’une enquête internationale. Nous sommes francs et ouverts. Nous soutenons les échanges professionnels entre scientifiques, y compris les échanges pour revoir et résumer les expériences. Ce à quoi nous nous opposons, cependant, ce sont des accusations non fondées contre la Chine. Il ne faut pas accuser la Chine d’abord, puis mener de soi-disant enquêtes internationales juste pour inventer les preuves. Il s’agit d’une enquête arbitraire fondée sur la présomption de culpabilité. C’est à cela que nous nous opposons fermement. Comme je viens de le dire, le groupe d’experts dirigé par l’OMS s’est rendu à Wuhan en temps opportun. Quant à l’Institut de virologie de Wuhan, il est ouvert à la communication internationale. Depuis sa création, il a reçu la visite de nombreux scientifiques internationaux, y compris ceux des États-Unis. Tout récemment, le directeur de l’Institut a interviewé un média étranger,

Janis Frayer: Mais une enquête scientifique pourrait-elle répondre à certaines de ces questions et attentes que nous avons apparemment de la part de la Chine? Et peut-être aider les pays qui luttent encore contre COVID-19, les aider à adapter leurs réponses en temps réel?

Le Yucheng: L’enquête internationale, s’il y en a, devrait avoir une base solide. Pourquoi cette enquête ne vise-t-elle que la Chine? Existe-t-il des preuves montrant que la Chine a des problèmes? Pourquoi n’y a-t-il pas d’enquête sur d’autres pays? Même dans un souci de révision en vue d’une amélioration, du point de vue scientifique, les pays où la propagation et l’afflux rapide de cas confirmés et mortels ont-ils leurs propres problèmes? Nous nous opposons à une enquête politique dans le but de stigmatiser la Chine.

Janis Frayer: Certains médias d’État ont rapporté cette théorie selon laquelle le virus était en fait lié à l’armée américaine. Et c’est une théorie qui a été amplifiée sur les réseaux sociaux par les ambassades chinoises, certains ambassadeurs chinois. Est-ce une position officielle chinoise? Sinon, pourquoi permettre cette désinformation?

Le Yucheng:Les responsables du gouvernement chinois, le grand public et les citoyens sont scandalisés car certaines personnalités politiques américaines utilisent COVID-19 pour calomnier la Chine. Ils ont le droit d’exprimer leurs sentiments, de remettre en question et de réfuter ces calomnies par divers moyens. Ici en Chine, les chefs d’entreprise, les fonctionnaires des douanes et les diplomates travaillent si dur et 24 heures sur 24 ces jours-ci pour produire et mettre en commun des fournitures pour la réponse COVID-19 aux États-Unis. Mais ce que nous avons entendu tout le temps, c’est dénigrer et calomnier la Chine par certains politiciens américains. Essayez de vous mettre à notre place: comment vous sentiriez-vous si vous étiez le peuple chinois? Pire encore, une note de campagne républicaine va jusqu’à conseiller aux candidats de s’attaquer aux problèmes de COVID-19 en attaquant directement la Chine. Ces mesures flagrantes ont porté la manipulation politique à un niveau qui dépasse l’imagination de quiconque.

Janis Frayer: C’est donc une guerre de désinformation? Si les États-Unis se livrent à la désinformation, est-ce pour cela que la Chine se lance également dans la désinformation? Simplement demander si c’est la position du côté chinois de permettre à ce type de désinformation ou de théories d’être diffusées ou amplifiées par les médias d’État et sur les sites Web des ambassades chinoises.

Le Yucheng: Proposez -vous une enquête internationale sur la désinformation pertinente? La position de la Chine est claire. Ce virus est rusé et sa source est un problème complexe qui doit être traité par des scientifiques plutôt que par des politiciens.

Janis Frayer: Vous avez commencé notre conversation en parlant de votre séjour aux États-Unis et en vous souciant beaucoup des amis qui sont là. Quelle est votre opinion sur la façon dont les États-Unis ont géré la pandémie?

Le Yucheng: Je ne veux pas commenter la réponse de COVID-19 aux États-Unis, sinon je risquerais de « m’immiscer dans la politique intérieure américaine ». Mais puisque vous avez soulevé cette question, je voudrais proposer au gouvernement américain cette suggestion: mieux trouver le véritable ennemi à l’avenir. La stratégie de sécurité nationale publiée par les États-Unis fin 2017 décrit la Chine comme un « concurrent stratégique ». Certains aux États-Unis ont utilisé cela comme base pour dépeindre la Chine comme un ennemi, réclamant une posture pangouvernementale et à plusieurs volets contre la Chine.

Ce qui s’est avéré être maintenant, c’est que le véritable ennemi des États-Unis est COVID-19, pas la Chine. Le virus a fait 56 000 morts aux États-Unis. La Chine est un partenaire de lutte contre le virus aux côtés des États-Unis. Si les États-Unis avaient pris le virus et d’autres menaces à la sécurité non traditionnelles comme leurs principaux ennemis depuis 2017, les choses auraient pu être différentes aujourd’hui aux États-Unis et au-delà.

Cela me rappelle un célèbre dicton du président Mao Zedong: une question de premier ordre en révolution est de discerner les vrais ennemis et les vrais amis. J’espère qu’à l’avenir, les États-Unis identifieront le véritable ennemi avec plus de précision et ne confondront plus les partenaires comme des opposants.

Janis Frayer: La Chine est-elle disposée à accepter une certaine responsabilité quant à la façon dont le virus s’est propagé et comment il est devenu une pandémie mondiale? C’est certainement une question qui préoccupe beaucoup d’Américains, pas seulement les politiciens.

Le Yucheng:Je dois d’abord corriger votre cadrage de la question. COVID-19 n’a pas été causé par la Chine. C’est une catastrophe naturelle. La Chine est une victime et non un complice. La Chine a contribué aux efforts mondiaux contre COVID-19 et a été un partenaire du monde en cours de route. Un virus peut aller et venir sans aucune trace. Il peut apparaître n’importe où dans le monde. Tenir la Chine responsable de la propagation du COVID-19, ou même exiger des réparations de la Chine, est une farce politique ridicule. Il n’a aucune base légale. Ce n’est pas une loi internationale qui soutient le fait de blâmer un pays simplement pour avoir été le premier à signaler une maladie. L’histoire n’offre pas non plus un tel précédent. Deuxièmement, cela va à l’encontre du bon sens. La Chine a été parmi les pays touchés par la première vague de COVID-19. La Chine a subi d’énormes pertes et fait de gros sacrifices pour enrayer le virus. Nous avons accumulé une expérience importante, gagné un temps précieux et apporté une grande contribution à la lutte mondiale contre le virus. Ce que la Chine mérite, c’est une reconnaissance équitable, pas une accusation sans fondement.

La demande déraisonnable et juridiquement infondée de réparations en Chine n’est pas différente du chantage. L’intention n’est rien d’autre que de rejeter la faute sur la Chine pour la réponse inadéquate de quelqu’un d’autre. Le jeu de blâme trouve peu de soutien et ne finit nulle part.

Janis Frayer: Avec une vue de plus en plus négative de la Chine aux États-Unis étant donné cette situation extraordinaire, il semble maintenant que le président Trump façonne une partie de sa campagne de réélection le long d’une stratégie de «Chine contre ou blâmer la Chine», quelle est votre perspectives pour les relations américano-chinoises, en particulier pendant une année électorale?

Le Yucheng: Aux États-Unis, il y a des opinions ou des commentaires négatifs à l’égard de la Chine. Mais je sais aussi que de nombreux Américains ayant un jugement juste appellent à plus de coopération avec la Chine. Ils s’opposent au découplage et à une nouvelle guerre froide. La relation sino-américaine, étant une relation si importante entre deux grands pays, ne doit pas être définie ou gérée de manière à servir uniquement l’objectif d’une élection. Les élections ne doivent pas non plus être utilisées comme excuse pour renvoyer un blâme sans fondement à la Chine, saper la coopération sino-américaine ou opposer les deux peuples l’un à l’autre. C’est tout simplement myope et irresponsable. Quelles que soient les divergences ou les désaccords entre la Chine et les États-Unis, ils semblent pâles lorsque nous considérons le bien-être des peuples chinois et américain et leur aspiration commune à un avenir meilleur.

Nos deux pays, la Chine et les États-Unis, peuvent et doivent coopérer. Les États-Unis redonnent de la grandeur à l’Amérique et la Chine poursuit son rajeunissement national. Ce sont deux processus historiques qui pourraient fonctionner main dans la main sans entrer en conflit. La Chine et les États-Unis sont en fait en bonne position pour s’entraider et réussir ensemble. Nous ne devons pas laisser cette relation être induite en erreur ou faussée par un petit groupe de forces extrêmes. L’enjeu est l’avenir de nos deux peuples.

Pour l’avenir, je pense que les deux pays doivent tout d’abord travailler ensemble pour faire avancer une relation basée sur la coordination, la coopération et la stabilité, ce qui est une entente commune importante entre les deux présidents. Plus précisément, les deux parties devraient avancer dans trois domaines et rejeter trois mauvaises tendances. Nous devons avancer pour: premièrement, maintenir une communication fréquente entre nos dirigeants ainsi qu’un dialogue et une coordination entre les départements concernés des deux côtés; deuxièmement, faire progresser la coopération pratique dans tous les domaines; et troisièmement, promouvoir la coopération internationale sur COVID-19 sur les plateformes multilatérales. Dans le même temps, nous devons rejeter: No.1, stigmatisant la Chine et politisant le problème des virus; N ° 2, perturbations ou dommages à la coopération bilatérale; et No.3, un jeu à somme nulle dans le contexte de COVID-19.

Janis Frayer: Les États-Unis, ou le président Trump, a déclaré qu’il allait retirer le financement de l’Organisation mondiale de la santé en grande partie parce que ce qui est considéré comme la déférence de l’organisation envers la Chine, que l’OMS est trop pro-Pékin. Comment la Chine répondra-t-elle à ces accusations.

Le Yucheng:L’OMS a fait un excellent travail pour s’acquitter de ses devoirs et responsabilités. Il est très professionnel, très responsable et très efficace. Il ne se concentre pas sur un pays en particulier. Il est consacré à la protection de la vie et de la santé de l’humanité. Ses performances ont été largement applaudies par la communauté internationale. Outre les États-Unis, je n’ai entendu aucun dirigeant ni aucune organisation internationale critiquer la performance de l’OMS. La décision des États-Unis de suspendre la contribution financière à l’OMS n’est pas judicieuse. En ce moment critique, ce que les États-Unis doivent faire, c’est se concentrer sur la lutte contre le virus, au lieu d’ouvrir le feu sur l’OMS qui coordonne les efforts internationaux de lutte contre le virus. Ce faisant, les États-Unis ont en fait choisi de s’opposer au monde entier. De telles mesures ne feront que saper l’OMS » s les efforts pour coordonner la réponse internationale et sauver des vies, en particulier la réponse dans les pays en développement, les pays africains en particulier. Je ne comprends pas quelle logique les États-Unis suivent.

Janis Frayer: J’ai deux autres questions si cela vous convient. Je me rends compte que nous approchons de notre temps. Être à ce stade de la chronologie de l’épidémie ici en Chine au cours des derniers mois. Êtes-vous satisfait, la Chine est-elle satisfaite de sa réponse à l’épidémie ici, à l’épidémie en Chine et à la pandémie qui se propage dans le monde?

Le Yucheng: La Chine a traversé beaucoup de choses au cours des derniers mois et a finalement endigué la propagation. En cours de route, une expérience considérable a été accumulée. Permettez-moi de mentionner ce qui suit:

Premièrement, nous avons mis la vie des gens au centre de nos préoccupations. Nous avons adopté une approche centrée sur les personnes. Nous n’avons épargné aucun effort ni aucune ressource pour sauver des vies, sans trop nous soucier des coûts économiques. Si des vies sont perdues, à quoi sert l’argent? Nous avons toujours fait de sauver des vies notre priorité absolue. À Wuhan, par exemple, plus de 10 patients COVID-19 de plus de 100 ans ont été guéris.

Deuxièmement, en tant que nation, nous nous sommes regardés les uns les autres. Dans tout le pays, plus de 40 000 agents de santé ont été rassemblés et envoyés pour soutenir la bataille contre COVID-19 à Wuhan, qui a été le plus durement touchée. Rien que dans ma province natale, Jiangsu, plus de 2 800 travailleurs médicaux se sont rendus à Wuhan et au Hubei pour se joindre au combat.

Permettez-moi de partager avec vous une histoire touchante. Il y a une jeune infirmière qui travaille à Wuhan. Son nom est Gan Ruyi. Pendant les vacances du Nouvel An chinois, elle était dans sa ville natale à 300 kilomètres de Wuhan. Lorsqu’elle a appris la nouvelle du manque d’agents de santé à Wuhan en raison de l’isolement, cette jeune femme d’une vingtaine d’années n’a pas hésité une minute à retourner 300 kilomètres à Wuhan. Comme il n’y avait pas de transport en commun, elle a fait du vélo et a marché pendant quatre jours et trois nuits. Elle voulait juste jouer son rôle dans ce combat. Cette histoire me touche profondément.

Troisièmement, nous nous sommes activement engagés dans la coopération internationale. En recevant de l’aide d’autres pays, nous avons également réussi à aider les autres. La Chine a fourni au monde un nombre astronomique d’équipements de protection, dont plus de 20 milliards de masques et des milliards de combinaisons de protection et de lunettes de protection.

Nous avons également acquis beaucoup d’expérience dans la lutte contre COVID-19. Nous avons adopté des pratiques éprouvées telles que la détection précoce, la notification précoce, la quarantaine précoce et le traitement précoce. Nous avons réuni les meilleures ressources médicales et technologiques et les meilleurs professionnels de la santé pour améliorer le traitement. Nous avons combiné la médecine traditionnelle chinoise avec la médecine occidentale en thérapeutique. Nous avons mobilisé des efforts conjoints de confinement et de contrôle à l’échelle nationale. Ces mesures se sont révélées efficaces et nous ont permis de maîtriser la situation, de sauver des vies, d’atteindre un taux de guérison de 93,5% et de relancer désormais les activités économiques.

Bien sûr, COVID-19 a également exposé les domaines où nous devons nous améliorer. Par exemple, cette situation sans précédent nous révèle que nous devons augmenter nos équipes médicales et notre réserve de fournitures médicales. Nos agences médicales communautaires seront mieux équipées. Notre capacité de R&D pour la thérapeutique de certaines maladies majeures doit encore être renforcée. Nous devons également améliorer l’éducation du public sur l’hygiène, la préparation aux maladies, etc. Dans l’ensemble, nous améliorerons notre travail, renforcerons les institutions et les mécanismes de contrôle des maladies infectieuses et améliorerons les interventions d’urgence en santé publique. L’humanité est sortie plus forte des batailles contre le fléau des maladies, de la variole, à la peste noire, à Ebola, à la grippe H1N1. Chacune de ces maladies a laissé à l’humanité des expériences précieuses.

Janis Frayer: Compte tenu des critiques venant de nombreux coins du monde selon lesquelles il y avait une réponse lente au début, qu’il y avait des informations de lanceurs d’alerte qui étaient ignorées ou supprimées, qu’il y avait une réponse plus lente à ce qui était reconnu comme potentiel de une pandémie, comment allez-vous rassurer la communauté internationale sur les enseignements tirés de cette épidémie?

Le Yucheng: Je pense que par rapport à certains pays, la Chine a réagi assez rapidement à COVID-19, d’autant plus que la Chine faisait partie des pays touchés par la première vague de COVID-19. Laisse moi te donner un exemple. Le 23 janvier, lorsque Wuhan a été mis en détention, les États-Unis n’ont signalé qu’un seul cas. Mais le 13 mars, lorsqu’une urgence nationale a été annoncée, les États-Unis ont signalé plus de 1 600 cas confirmés. Un certain nombre d’experts américains travaillent à l’OMS et le gouvernement américain était parfaitement conscient de la situation. Et il y a jusqu’à 50 jours d’intervalle. Comment pourrait-on blâmer la Chine? Où sont passés ces 50 jours?

Janis Frayer: Enfin sur un sujet légèrement différent. Il y a beaucoup de spéculations sur les médias sur la santé du président Kim Jong-un du Parti des travailleurs de Corée de la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Compte tenu des relations étroites entre la Chine et la RPDC, que pouvez-vous nous dire de sa santé?

Le Yucheng: Je n’ai pas d’informations pour vous, et je ne connais pas la source des spéculations que vous avez mentionnées. Une chose que je dirais, c’est que pour les questions liées à la haute direction d’un pays, les reportages médiatiques doivent être basés sur une approche sérieuse et prudente.