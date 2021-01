Face à l’interdiction de vente de sachets plastiques et de médicaments dans les boutiques, les boutiquiers détaillants n’avaient pas broché. Mais pour le décret interdisant la vente de pain et produits dérivés de la farine, ils affichent leur refus. Un refus réitéré face à la presse ce lundi à Thiès.

« Le gouvernement du Sénégal avait interdit la vente de médicaments dans les boutiques. Nous avons arrêté la vente parce qu’on sait que notre santé est prioritaire. Il est revenu pour interdire la vente des sachets ; nous avons également accepté d’arrêter la vente puisque cela a un impact sur notre environnement. Maintenant, le gouvernement veut qu’on arrête la vente du pain plus précisément tout ce qui est en rapport avec la farine. Nous sommes des Sénégalais ; nous avons des familles ; le président de la République ne peut pas créer des emplois et par ailleurs augmenter le nombre de chômeurs», explique Mamadou Amadou Dème, coordonnateur de l’association des boutiquiers détaillants du Sénégal (Abds).

Aliou Ba et ses camarades rassurent toutefois, quant aux conditions d’hygiène dans les boutiques. Ils justifient leur attachement aux conditions sanitaires par le fait qu’en plus des commerçants, ils sont des consommateurs comme tous les autres Sénégalais. « Peut-être avez-vous un regard autre que la réalité à l’endroit des boutiquiers, mais Dieu sait que nous sommes soucieux de la santé des consommateurs. Il faut que vous sachiez que nous sommes là pour changer l’image que l’on se fait des boutiques détaillants ; nous respectons nos clients et nous savons que c’est un devoir de les protéger. Nous sommes des commerçants, en même temps des consommateurs ».