Installation du directoire de campagne: Le Pds remobilise pour une « majorité absolue » aux législatives

Le bleu et or a repris de l’éclat à la permanence Mamadou Lamine Badji. Les couleurs du Sopi flottent, à nouveau au vent. Après plusieurs années passées à broyer le noir, la formation politique de l’ancien Président de la République, Abdoulaye Wade, le Pds veut reprendre sa place de leader dans l’échiquier politique. Avec cet objectif en ligne de mire, les libéraux ont remis le bleu de chauffe pour jouer pleinement leur partition, lors de ces prochaines élections législatives, du 31 juillet 2002, premier jalon du processus de reconquête du pouvoir.

En avant-goût de ce que seront ces prochaines campagnes électorales, les libéraux ont lancé la remobilisation des troupes, le mercredi 27 avril 2022, lors de l’installation du directoire de campagne à la maison du parti Mamadou Lamine Badji. La cour de la permanence était trop exiguë pour contenir les militants venus par centaines faire acte d’engagement auprès de la nouvelle équipe de campagne conduite par l’ancien questeur de l’assemblée nationale et maire de Kébémer (ville natale de Me Wade), Mamadou Lamine Thiam.

Regain d’engagement Installé ce jeudi par le président du collège des secrétaires généraux, Daouda Niang, en l’absence d’Abdoulaye Wade, le directoire de campagne et ses 5 commissions se sont déjà mis au travail avec comme mot d’ordre : « Un Pds debout et conquérant pour une Assemblée nationale au service du peuple »!

Celui-ci (ce mot d’ordre) sera porté par la jeunesse incarnée par l’Ujtl dont le responsable national, Franck Daddy Diatta a appelé ses compères à s’engager davantage sur le terrain pour « imposer le rapport de force au régime de Macky Sall, gagner les élections législatives et exiger le retour d’exile de Abdou Karim Wade. C’est la seule alternative viable pour le Sénégal ». Un regain d’engagement fortement salué par l’ensemble des responsables qui ont visiblement repris confiance quant à des lendemains meilleurs pour le parti. « Cette mobilisation montre que la vitalité du parti est encore intacte », s’enorgueillit Assane Ba. Son frère de parti, Lamine n’en dira pas moins. Selon lui, c’est la preuve que « malgré 12 ans d’acharnement, le Pds reste debout, engagé à gagner ces élections législatives ». Pour sa part, le nouveau directeur national de campagne, Mamadou Lamine Thiam, « la cérémonie d’aujourd’hui constitue pour notre parti une étape importante dans le processus de reconquête du pouvoir engagé depuis 2012. Notre volonté de retourner au pouvoir en 2024 n’a jamais été aussi manifeste. Ces élections législatives de 2022 en constituent une étape intermédiaire importante.

Nous nous y engageons avec un grand espoir eu égard des résultats engrangés lors des dernières élections locales. Malgré une absence sur près de 100 communes et 8 départements pour cause de forclusion et de rejet, le Pds est resté debout ». En ordre de bataille pour ces prochaines législatives, le Pds se fixe comme objectif « de présenter une liste gagnante et de la faire triompher ». Thiam et Cie tablent sur au moins 2 millions de voix pour une majorité absolue à l’assemblée nationale.