Insolite: Un homme «paralysé» affirme pouvoir marcher et parler à nouveau après avoir pris le vaccin covid

Un homme incapable d’utiliser ses jambes ou sa voix depuis un accident en 2017 a choqué les médecins en marchant et en parlant, et il dit que c’est grâce au vaccin covid « miracle ».

Dularchand Munda, 55 ans, s’est blessé à la colonne vertébrale après avoir subi un accident de voiture. Cela l’a laissé cloué au lit et incapable de parler. Mais quelques heures après avoir reçu le vaccin Covishield, il dit pouvoir sentir ses jambes bouger à nouveau et a même réussi à se promener, à l’aide d’une canne. De plus, il a pu parler pour la première fois depuis l’accident, a rapporté NDTV.

Dularchand, du village de Salgadih, en Inde, a déclaré : « Heureux d’avoir pris ce vaccin. Je peux bouger mes jambes après avoir pris le vaccin le 4 janvier. Ma voix est revenue et mes pieds ont aussi bougé. ».

Les images montrent l’homme se levant et se promenant. La famille de Dularchand dit qu’il a été soigné après l’accident de voiture il y a quatre ans, mais qu’il n’a jamais pu marcher de nouveau, jusqu’à maintenant.

Le Dr Jitendra Kumar a déclaré: « Étonné de voir cela. Mais cela doit être vérifié par des scientifiques. S’il s’était remis d’une condition médicale datant de moins de quelques jours, cela pourrait être compris, mais se remettant soudainement d’un problème médical de quatre ans après avoir pris le vaccin est incroyable »

Albel Kerketta, responsable du centre de santé de Petarwar, a ajouté : « Des informations et des réponses précises seront disponibles dans les prochains jours lorsque le monde médical mènera des recherches sur la maladie de Dularchand Munda et son rétablissement. »

Afrikmag