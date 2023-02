Insécurité à Keur Massar : Débordés, les vigiles lancent un SOS aux forces de l’ordre

Les vigiles de Keur Massar vivent dans un état de psychose à cause de l’insécurité qui prend de plus en plus d’ampleur.

En effet, ces derniers disent être souvent victimes ou témoins de cas d’agressions ou de vol entre 02 heures et 04 heures du matin. Conscients du danger qui les guette le soir, ils estiment que la sécurité doit être renforcée. « Les cas d’agressions prennent les escaliers depuis un certain moment ici à Keur Massar, a témoigné l’un d’entre eux sur la RFM. C’est la peur qui nous anime, tous les jours, en tant que gardiens. Souvent on agresse des femmes qui se lèvent tôt pour se rendre au travail en prenant leurs portables ou perruques. Souvent aussi, les agresseurs forment un gang et s’attaquent à nous. Généralement c’est aux alentours de 02 heures 04 heures du matin qu’ils le font”.

L’agent de sécurité réclame l’aide des forces de l’ordre : “Ils doivent renforcer leurs patrouilles surtout ici à Keur Massar. Ils doivent mener des patrouilles nocturnes régulières? Cela va nous faciliter le travail.»