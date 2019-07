Inculpation Guy Marius Sagna : « Le régime de Macky Sall perd totalement la tête » selon le collectif...

Dans un communiqué, le Collectif Afrique de France a réagi, à la suite de l’inculpation de l’activiste Guy Maris Sagna pour « diffusion de fausse alerte au terrorisme » sur sa page facebook. Le Collectif estime que le régime de Macky Sall a perdu la tête.





« On vient de l’apprendre : Guy Marius est inculpé pour « diffusion de fausse alerte au terrorisme ». La déclaration publique lors de sa récente visite du Ministre français de l’intérieur, M. Castaner selon lequel « le terrorisme est présent au Sénégal… » est elle donc considérée par le procureur de la République comme une « fausse alerte au terrorisme ? », s’interrogent les membres.







« Dans ce cas, pourquoi ne pas diligenter un mandat d’amener au Ministre français de l’Intérieur ? La mise en garde dénonciatrice du FRAPP de cette sortie menaçante à peine déguisée du Ministre de l’intérieur français, M. Castaner, devient ainsi une « fausse alerte au terrorisme » pour embastiller un adhérent de ce mouvement démocratique anti-impérialiste, Guy Marius », ajoute-t-ils dans le communiqué.







Ils estiment que la manœuvre est trop grosse. Le mandat de dépôt est un moyen de le garder en détention de fait ou de brandir au-dessus de sa tête la menace permanente de la mise en détention selon ce que décidera le juge. Et cette procédure peut durer… des années.





Selon le collectif, « le régime de Macky Sall au Sénégal perd totalement la tête et brandi le coupe-coupe de l’arbitraire de l’abus de pouvoir pour neutraliser un empêcheur de tourner en rond. Le Collectif Afrique de France appelle tous les citoyens Sénégalais, la diaspora africaine, les démocrates et internationalistes à exiger l’arrêt de cet acharnement judiciaire illégal et la libération totale immédiate de Guy Marius Sagna ».