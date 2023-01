Incroyable: Ousmane Sonko réussit en quelques heures à battre le record de vues de Macky Sall en 6 mois

Un petit tour sur la chaine YouTube de la télé française numéro un, France24 pour ne pas la nommer permet de se rendre compte si besoin en est que l’opposant Ousmane Sonko est un véritable phénomène .

En effet, si nous faisons une petite simulation des nombres de vues quotidiennes, la chaine d’information est en moyenne entre 5K et 10K (K =1000 vues).Ceci permet d’avoir une idée précise sans avoir les données statistiques de la chaine. Le phénomène Sonko est bien réel et les journalistes qui ont choisit de lui accorder une heure « prime » ne vont pas du tout regretter leur choix. À titre de comparaison avec la dernière vidéo du président Macky ,président de l’union africaine, en pleine guerre entre la Russie et l’Ukraine, n’avait pas réussit à faire mieux que 10 K en 24 heures.

Le nombre des interactions est tout aussi impressionnant.

En effet, en 4 heures Sonko a totalisé plus de 15 K en j’aimes et plus de 2K en en commentaires. En comparaison toujours avec son principale rivale, le président Macky Sall en 6 mois n’a pas pu obtenir plus de 2 K en j’aimes et commentaires cumulés. Le constat est donc que le leader parti PASTEF domine très largement Macky Sall sur les réseaux sociaux mais aussi l’autre enseignement qu’on peut en tirer est : Ousmane Sonko est phénomène qui a traversé aujourd’hui les frontières du Sénégal.