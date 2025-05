Un grave incendie a touché le village de Ndiawar, situé dans la commune de Ronkh, département de Dagana, dans le nord du Sénégal. Cet incident, qui s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi, a entraîné la destruction de trois cases végétales, dont l’une servait à la fois de magasin de stockage pour des engrais et d’enclos.

Selon des informations obtenues auprès d’une source sécuritaire et relayées par nos confrères de Sud Quotidien, l’incendie a causé la perte d’un cheval et de deux chèvres, en plus des dommages matériels importants. Cependant, aucune victime humaine n’est à déplorer suite à cet accident, dont les causes restent pour le moment inconnues.

Les forces de la Brigade de proximité de Ross-Béthi ont pu intervenir rapidement pour maîtriser le feu. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet incendie. Cette information a été confirmée par une source sécuritaire, mentionnée par le site Sud Quotidien.