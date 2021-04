Hôpital Régional de Kolda : Pas de gynécologues depuis bientôt trois (3) mois

L’hôpital régional de Kolda est depuis bientôt trois mois sans gynécologue. L’Information est du Collectif des Cadres de Kolda (CCK) qui estime cela “inconcevable”.

Fort de ce constat, le CCK exige, dans une note parvenue à PressAfrik “l’affectation d’un gynécologue à l’hôpital régional de Kolda, dans les plus brefs délais.”

Le Collectif qui se dit conscient de l’urgence exhorte “le chef de l’Etat à prendre ce problème à bras le corps. Sans attendre. Les femmes de Kolda souffrent et méritent un meilleur traitement sanitaire.”

Le CCK alerte l’opinion nationale et se réserve le droit d’organiser une marche pacifique dans les rues de Kolda pour réclamer la venue d’un gynécologue, le plus rapidement possible, annonce la même source.