HLM Maristes: Les anciennes Lionnes du basket refusent de quitter sans …

Les anciennes Lionnes du basket-ball des années 90, qui occupent actuellement un immeuble aux Hlm Maristes, refusent de se plier à la décision de déguerpissement du préfet.

Ambassadrices…

» Nous sommes des ambassadrices ayant eu à représenter le Sénégal partout dans le monde et à remporter beaucoup de trophées pour le pays. Rien que pour cela, on doit nous respecter « , confie Mame Maty Mbengue, ancienne basketteuse.

Arrêté…

Selon elle, à leur grande surprise, elles ont reçu un arrêté du préfet leur demandant de quitter l’immeuble. Et pourtant, ces appartements leur ont été offerts par l’ancien président Abdou Diouf. » Nous avons notre titre foncier qui est là et qui nous a été donné par la Sn/Hlm », poursuit-t-elle.

Solutions…

D’après Mame Maty Mbengue, avant de leur demander de quitter l’immeuble, on devait les consulter et essayer de trouver des solutions adéquates pour tous. » On a cherché des audiences avec plusieurs autorités et elles nous ont fait des promesses et on espère toujours « , confie l’ancienne basketteuse.