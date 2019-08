HLM Grand Yoff : Un voleur alpagué chez le Saltigué Koromack Faye

Les préparatifs de la célébration de la fête de l’Aid El Kâbir appelée Tabaski riment avec montée du grand banditisme au Sénégal et, notamment, á Dakar. Ce jeudi, un homme a été surpris en train de mettre en sac un appartement d’une maison contiguë à celle du grand Saltigué sérère Koromack Faye, aux HLM Grand Yoff de Dakar. Ameuté, le voisinage aurait tenté de le filer. Le visiteur malvenu a voulu s’échapper en escaladant les fenêtres de l’appartement. Il s’est alors retrouvé chez Koromack Faye où le jeune Ismaila Diouf a réussi à maîtrisé ce visiteur indélicat. Les jeunes du quartier mobilisés ont voulu lui faire la fête mais ils ont été convaincus par le maître de céans qui l’a caché dans une chambre de son domicile en attendant les limiers de Grand Yoff. Le bonhomme qui se nommerait Chérif et qui n’a rien d’un Chérif digne de ce nom, a finalement été transporté au Commissariat de Police de la localité afin d’y voir plus clair.

