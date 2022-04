Hausse des prix des denrées: L’Union des Boutiquiers du Sénégal invite l’Etat à revoir les prix

L’Unions des Boutiquiers de Sénégal (UBS) ne compte pas se plier à la décision de l’Etat, en baissant les prix des denrées alimentaires. Face à la presse ce jeudi 7 avril à Dakar, ces commerçants invitent l’Etat à discuter d’abord sur la fixation des prix et trouver ensemble une solution durable qui règlera cette inflation.

L’Etat doit prendre en compte les boutiquiers avant de prendre ces mesures selon l’UBS. Car en plus d’être plus proche de la population, ces commerçants acquièrent leurs produits chez les 1/2 grossistes quasiment au même prix fixé par l’Etat et ceci hors transport et hors emballage. Face à cette situation, ces commerçants sont obligés parfois de vendre à perte ou s’abstenir du commerce de ces denrées dont les prix sont homologués d’après le président de l’UBS, Mamadou Diallo.

Tout en magnifiant l’initiative prise par le chef de l’Etat sur la baisse des prix des denrées de premiers nécessité, ces commerçants déplorent par ailleurs le comportement des agents du service d’hygiène et des contrôleurs économique qui saisissent leurs marchandises et reçoivent des amandes pour des raisons fallacieuses.