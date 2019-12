Hausse du prix de l’électricité : Y’en a marre lance Ño Lank

La hausse annoncée du prix de l’électricité est en train de réveiller le démon de la protestation. Si Aar Li Ñu Bokk n’a pas pu mobiliser les Sénégalais autour des questions du pétrole, le mouvement Y en a marre, qui a été créé pour s’opposer aux coupures de courant sous le magistère de Me Abdoulaye Wade, reprend du service.

Selon L’As, Aliou Sané et Cie ont lancé le collectif citoyen « Ño Lank », une manière de dire non à l’augmentation du prix de l’électricité. À ce propos, Y en a marre tient une conférence de presse ce matin. La rencontre permettra à cette dynamique composée de mouvements citoyens, syndicats et organisations politiques de présenter son plan d’action.