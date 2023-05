Guy Marius Sagna partage son altruisme vis-à-vis du cameraman de Senego

Guy Marius Sagna exprime son altruisme à l’égard du caméraman Baidy Ndao de Senego qui a reçu lundi 29 mai, dans le cadre de ses activités, une grenade lacrymogène à la cité Kër Gorgui.

« Je tiens à exprimer ma solidarité avec le caméraman Baidy Ndao de Senego, reçu hier une grenade lacrymo à la cité Kër Gorgui », a déclaré le député sur sa page Facebook.

Elle est aussi solidaire de toutes les victimes de la stratégie du chaos. Macky et son désir d’être candidat et de liquider Ousmane Sonko sont un danger pour la paix, un pyromaniaque de cohésion et de stabilité nationales ».

Séquestrer Ousmane Sonko pour le ramener à la maison après l’avoir condamné pour un viol imaginaire : tel est le plan de Macky Sall, poursuit-il.

D’après l’activiste, la résistance constitutionnelle doit se poursuivre partout jusqu’à ce qu’Ousmane Sonko trouve ses droits constitutionnels confisqués par Macky Sall.