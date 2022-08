Le parquet de Guinée va engager de nouvelles poursuites contre l’ex-Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana pour le détournement présumé de plus de 4,5 millions d’euros destinés à des programmes économiques et sociaux, a annoncé jeudi le ministre de la Justice.

Fofana est déjà sous le coup d’une autre enquête portant sur le possible détournement de plus de 40 millions de dollars destinés à la gestion de l’épidémie de Covid.

“Je vous enjoins d’engager des poursuites judiciaires contre Monsieur Ibrahima Kassory Fofana (…) pour des faits présumés de détournement, de blanchiment, de corruption et de complicité”, a écrit le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright dans une lettre au procureur général. Il a indiqué que les accusations portaient sur des paiements de 41 milliards de francs guinéens (4,5 millions d’euros) et de 400.000 dollars en 2020.

Le ministre a également ordonné des poursuites contre un ancien conseiller économique et financier du Premier ministre, Ansoumane Camara, et plusieurs responsables de l’Agence nationale d’inclusion économique et sociale (Anies), l’organisme chargé d’appliquer le programme de lutte contre la pauvreté visé par l’enquête.

Fofana, qui est incarcéré depuis avril dernier, a été le Premier ministre de l’ancien président Alpha Condé de mai 2018 jusqu’en septembre 2021, date à laquelle le gouvernement a été renversé par un coup d’Etat militaire.

Le 15 juillet, M. Wright, qui était alors procureur général, avait annoncé que M. Fofana était sous le coup d’une enquête portant sur le détournement de 46,2 millions de dollars destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Les militaires qui ont pris le pouvoir par la force le 5 septembre 2021 ont fait de la lutte contre la corruption réputée endémique en Guinée un de leurs grands combats proclamés. Plusieurs anciens responsables sont détenus dans ce cadre.

Avec AFP