Lors d’une opération de sécurisation de routine, le 13 mars 2021, les éléments de la Brigade de recherches de Pikine repèrent une Peugeot 307 suspecte dans le quartier « Rue 10 ». À bord se trouve le lutteur Akon, déjà connu des services de police pour ses antécédents dans la lutte et la criminalité.

Lors de l’interception, le véhicule tente de forcer le passage, provoquant une course-poursuite. Deux passagers, Cheikh Sadibou Thiam et Amadou Thiaw, sont arrêtés quelques kilomètres plus loin, tandis que les autres occupants prennent la fuite. Les policiers découvrent dans le véhicule huit cornets de chanvre indien et un téléphone portable. Deux agents sont blessés lors de l’intervention.

Le lendemain, 14 mars 2021, l’un des policiers blessés se rend à l’hôpital de Pikine pour un bras fracturé. Il y reconnaît Mamadou Seydou Diallo, également présent pour soigner un pied enflé. Le policier alerte discrètement ses collègues, ce qui conduit à l’arrestation du suspect. La perquisition à son domicile permet de saisir 1,49 million de francs CFA.

Le 6 mai 2021, Akon est à son tour arrêté à Guédiawaye, dans un appartement du quartier Fith-Mith, en compagnie de son complice Yankhoba. Ancien lutteur de l’écurie Balla Gaye, il est considéré comme un bandit de grand chemin, ayant sévi pendant huit ans à Dakar et dans sa banlieue. Il est cette fois surpris sans son talisman fétiche (Ndombo), censé le protéger de toute arrestation.

Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge d’instruction Founé Camara Touré prononce un non-lieu partiel et requalifie certains faits : les « coups et blessures à agent avec effusion de sang » deviennent de simples « coups et blessures à agent dans l’exercice de ses fonctions », et « l’offre ou cession de chanvre indien » est ramenée à une détention pour usage personnel. Les quatre inculpés sont finalement renvoyés devant la Chambre criminelle.

Confrontation entre Akon et Mamadou Seydou Diallo

Mardi 2 septembre 2025, les prévenus comparaissent devant la chambre criminelle du tribunal de Pikine-Guédiawaye. L’attention se porte sur le lutteur Thierno Seydou Gaye dit Akon, qui nie toute implication, affirmant qu’il se trouvait au Bénin puis en Allemagne au moment des faits. Il soutient que la confusion vient du fait qu’il existe plusieurs lutteurs portant le surnom « Akon ».

Concernant les téléphones et l’argent saisis, il déclare avoir été victime d’extorsion. Provoquant l’hilarité du tribunal, il accuse son complice Mamadou Seydou Diallo de lui avoir proposé 1,5 million de francs CFA en détention, accusation aussitôt rejetée par ce dernier qui retourne la charge contre lui. Akon insiste et affirme être rentré d’Allemagne avec 54 millions de francs CFA dans ses valises.

Le procureur a souligné la gravité des faits, rendant hommage aux forces de l’ordre avant de requérir 15 ans de réclusion criminelle contre chacun des quatre prévenus, insistant sur la violence et la préméditation. Le tribunal a fixé son délibéré au 7 octobre 2025.