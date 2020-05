Guédiawaye: La conférence de presse du Collectif des gouvernements scolaires interdite par la Police

La police sur ordre du préfet de Guediawaye, a interdit la conférence de presse du Collectif des gouvernements scolaires devant se tenir aujourd’hui à 11h au Lycée Limamoulaye.

La présidente dudit collectif, Maguette Bâ explique. « Nous nous sommes retrouvés aujourd’hui pour faire une conférence de presse que le préfet de Guediawaye a refusée catégoriquement. Nous avons le droit de nous exprimer », dit-elle.

Mme Bâ revient en outre sur l’objectif de leur conférence : « Nous refusons catégoriquement de retourner dans les salles de classe en cette période de crise, au moment où l’Etat du Sénégal a fermé les établissements scolaires, nous en étions avec moins de 20 cas et zéro décès et aujourd’hui, nous avons enregistré 21décès et plus de 1000 cas, on ne va pas s’exposer ».