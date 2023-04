La grosse erreur de communication de Idy

De l’avis de l’enseignant-chercheur en Sciences du langage et de la communication à l’Ucad, Jean Sibadioumeg, “s’attaquer à Abdoulaye Wade a été un des couacs de la communication” d’Idrissa Seck, dans sa déclaration faite hier.

Interrogé par L’Observateur, il dit : “Il (Idy) a tenu cette conférence de presse à la veille du procès qui retient le souffle d’une grande partie des Sénégalais (Mame Mbaye Niang / Ousmane Sonko, le 17 avril). Les gens redoutent un regain de violence, donc tenir cette conférence de presse en ce moment, en utilisant l’humour et en voulant donner l’apparence de quelqu’un qui rassemble, un homme de paix, en parlant de son épouse,… ce sont des aspects qui lui permettent de mettre les Sénégalais à l’aise et de se positionner en sapeur-pompier.”

Il poursuit : “Il n’a pas hésité à dépeindre Sonko comme quelqu’un de violent et qui ne respecte pas les Institutions du pays. Et, en se positionnant comme quelqu’un de doux et attaché à la justice, Idy veut reconquérir le cœur des Sénégalais qui sont attachés à la paix et à la stabilité.”

Avant d’ajouter : “Concernant le Président Macky Sall, on voit que Idy le critique de façon voilée, donner l’impression de critiquer Macky Sall lui donne peut être un gage de crédibilité. Il montre son opposition au troisième mandat tout en faisant savoir à Macky Sall qu’il est prêt à être une alternative de Bby.”

Par contre, a-t-il souligné : “Idy se présente comme le leader politique qui a les compétences, la crédibilité, l’amour de la patrie, la religiosité. Maintenant, il faut se demander si son projet de communication a réussi.” Parce que justifie l’enseignant-chercheur : “La qualité d’une bonne communication n’est pas déterminée par la manière dont les choses sont dites mais par la manière dont elles sont comprises.”

Le message de Idy est-il passé. Voici sa réponse : “Je ne pourrais pas affirmer que son message est bien passé. La communication se base sur des relations de confiance, et dès que cette confiance est perdue, tous les messages diffusés peuvent se retourner contre l’émetteur. Si son projet était de reconquérir le coeur des Sénégalais, je juge que c’est un échec”.