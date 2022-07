Gris-Balla Gaye 2: zappé par le «3e Tigre», Tapha Guèye boude le combat

Tapha Guèye ne devrait pas assister au combat entre Gris Bordeaux et Balla Gaye 2. D’après Sunu Lamb, qui cite une source anonyme, il n’aurait pas goûté d’être écarté de la préparation du «3e Tigre» de Fass à cause de ses relations (assumées) avec le fils de Double Less.

En effet, pour préparer sa deuxième sortie contre Balla Gaye 2, Gris Bordeaux s’était retranché chez lui avec son frère et un coach de boxe. Boudant l’ancien champion ainsi que les séances d’entraînement de l’écurie Fass-Ndakaru.

Dans son édition d’hier, mardi, Sunu Lamb renseigne que Gris Bordeaux a renoué avec son écurie et s’entraîne désormais sous les ordres de Katy Diop. Mais, il continue de prendre ses distances avec Tapha Guèye.

«Gris Bordeaux n’a pas confiance en Tapha Guèye, du fait de sa proximité avec Balla Gaye 2», glisse une source de Sunu Lamb.

Cette situation plombe l’ambiance à Fass-Ndakaru. Un membre du bureau de l’écurie acquiesce : «A quelques petites semaines du combat, on ne peut pas régler le différend. Mais après le combat, nous allons convoquer une rencontre pour régler le problème.»