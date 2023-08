Grève de la faim : L’UNIS fait une importante invitation à Ousmane Sonko

Préoccupée par l’état de santé de l’opposant politique Ousmane Sonko, l’Union nationale des indépendants du Sénégal (Unis) a invité ce dernier et tous les grévistes de la faim à adopter le jeûne et la prière, « deux moyens qui peuvent être solidaires et efficaces en lieu et place de la grève de la faim ». A travers un communiqué de presse, Amadou Gueye & Cie rappellent que le jeûne « est aussi une forme d’endurance devant l’épreuve, une posture de résistance du corps face à un monde qui n’est que plaisirs et vanité. Cela ne menacera ni la santé d’Ousmane Sonko, ni la santé et le moral de ses sympathisants qui y trouveront une double récompense, source d’inspiration et action de solidarité collective face à une dure épreuve ».

L’Unis ajoute que « collectivement et individuellement, nous sommes tous tenus par des normes sociales de vie, de culture et de respect de valeurs que nous devons honorer en toutes circonstances, à fortiori lorsque nous sommes des leaders, exemples et parents qui devons servir de référence à nos enfants ». Dans ces rôles, ajoute M. Guèye, « chaque acte que nous posons est un germe que nous plantons, en bien ou en mal dans l’esprit et les pratiques des jeunes et futures générations. La résistance par la grève de la faim n’est pas dans notre arsenal culturel, religieux et civique une forme acceptable. C’est une action qui n’est pas recevable au même titre que nous réprouvons l’immolation ».