Grand-Yoff : Une fille de 18 ans “kidnappée, violée et transformée en vendeuse de drogue”

Une fille âgée de 18 ans a été “kidnappée, violée et contrainte à vendre de la drogue” pendant 21 jours. Ses Kidnappeurs, au nombre de cinq (5), ont été arrêtés et déférés au parquet du tribunal de Dakar, lundi. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, séquestration, viol collectif, offre et cession de chanvre indien.

Selon L’Observateur, l’histoire a duré près de 3 semaines. La jeune fille, victime de ces abus sexuels, avait fait la connaissance d’un des éléments de la bande du nom de Yakhya, activement recherché durant le dernier Magal de Touba.

Les mis en cause auraient prémédité et peaufiné leur coup. Leur modus opérandi, ils ont jeté leur victime dans leur véhicule et l’ont conduite dans plusieurs localités de Dakar dont Castor, Bène Tally et à des sorties à Mbour pour abuser d’elle sexuellement.

Le journal rapporte que la bande la contraignait à boire de l’alcool et à fumer du chanvre indien. Lors de leurs attaques armées, les malfaiteurs l’utilisaient. Idem pour la livraison de chanvre indien.

Une enquête ouverte contre une bande de malfaiteurs qui opéraient entre Grand-Dakar, Bène Tally, Niarry Tally, Dieupeul, a permis de mettre la main sur les auteurs de ce rapt.

Interpellés avec une importante quantité de chanvre indien et de l’argent, ils ont été déférés au parquet.

Le chef de la bande Yakhya et un de ses acolytes, O. Bèye, sont activement recherchés.