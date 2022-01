Grand Yoff: L’ADIE offre une salle multimédia aux élèves déficients intellectuels

Le directeur général de l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE), Cheikh Bakhoum, a procédé ce mardi 11 janvier, à l’inauguration de la salle multimédia du centre Aminata Mbaye de grand Yoff qui accueille des enfants et jeunes déficients intellectuels atteints de trisomie, d’autisme ou d’infirmité motrice cérébrale.

Cette nouvelle infrastructure entre dans le cadre du projet Smart Sénégal. Il est présenté lors de la visite un « smart board », tableau intelligent qui permet aux enseignants d’embrasser le digital et d’en faire bénéficier les apprenants.

Cheikh Bakhoum a dit sa fierté de participer à cette belle œuvre qui va contribuer à renforcer les capacités d’enfants qui ont un réel besoin d’assistance. “Les enfants en situation de handicap doivent être entièrement pris en charge comme on le fait pour les autres enfants du pays, estime-t-il. C’est la raison pour laquelle nous avons réagi favorablement à la demande de la directrice générale qui a bien suivi ce projet. J’espère que cette salle participera à la formation éducative des enfants vivant avec un handicap intellectuel”. L’ADIE a déjà réalisé des initiatives similaires dans d’autres localités.

Auparavant, Patrick Saeck, vice-président de l’Asedeme, a pris la parole pour souligner que cet acte vient renforcer la politique du chef de l’Etat concernant les jeunes vivant avec un handicap. “Ce livre qui nous rapporte de l’argent et qui nous permet de vivre a été préfacé par le président Macky Sall. Il nous a accompagnés bien avant qu’il ne soit président. Malheureusement le gouvernement n’a pas suivi. Vous êtes la seule personne à nous aider. On souhaite que vous soyez maire de la commune pour que vous continuez à nous aider”, a-t-il indiqué.

Awa Loum, porte-parole des élèves, a, pour sa part, remercié Cheikh Bakhoum d’avoir pensé aux enfants du centre Aminata Mbaye. “Vous avez montré par votre geste que nous faisons partie de la société”. A sa suite, la directrice du centre, Madeleine Dione a rappelé que le centre accueille des enfants et jeunes déficients intellectuels. “C’est suite à une lettre que je vous avais adressée que vous avez réagi favorablement, rappelle-t-elle. Vous avez équipé entièrement la salle multimédia qui est un vrai bijou et nous vous en remercions”, a-t-elle dit.

Le Centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff est le premier centre médicoéducatif créé par ASEDEME sur un terrain octroyé par l’État dans le quartier de Scat Urbam. Il a ouvert ses portes en 2003 et peut recevoir chaque année environ 120 enfants et jeunes adultes. Il a pour vocation d’accueillir les enfants vivant avec un handicap intellectuel : déficience légère et moyenne, encéphalopathie, trisomie, autisme et pathologies associées ; d’assurer une prise en charge médicale ; d’offrir une scolarisation à travers une pédagogie adaptée ; de dispenser une formation préprofessionnelle pour les jeunes adultes ; de changer le regard de la société en offrant à ces jeunes une prise en charge pertinente permettant au plus grand nombre de se sociabiliser et d’être autonome.