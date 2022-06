Politique: Grand rassemblement a la place de la nation…..

Une foule immense est venue répondre a l’appel de la fusion des coalitions YEWI et WALU ASKAN WI qui fustigent la décision du conseil constitutionnel qui a invalide la liste nationale des titulaires de la coalitions d’opposition pour les législatives du 31 juillet, suite à une erreur dans la confection de cette liste.

Des manifestants venus des différents horizons du Sénégal s’acquittent de leur promesse cet après midi a la place de la nation .Ils arborent des drapeaux aux couleurs vert jaune et rouge et attachent des banderoles aux front en guise d”exprimer leur colère. Munis de leurs pancartes, ils déplorent la cherté de la vie, la gouvernance mais aussi le manque d’indépendance de la justice et mettent en cause le ministre de l’intérieur Antoine Felix Diome, chargé de l’organisation des élections législatives .

En outre, les leaders entourés des partisans , montent au créneau. Barthelemy Diaz , Ousmane sonko , khalifa sall et Aida Mbodj dénoncent une fois de plus la décision du conseil constitutionnel l’inertie du gouvernement. Ils demandent également aux citoyens voter en masse pour la fusion de ces deux coalitions .