Grand Parti : El Hadji Malick Gueye claque la porte et se lance en solo

Le coordonnateur national des structures du Grand Parti et responsable du parti dans le département de Mbour a mis fin à son compagnonnage avec Malick Gackou. El Hadji Malick Gueye va désormais voler de ses propres ailes.

Il va ainsi se présenter aux prochaines élections sous la bannière de son nouveau parti dénommé “Parti Populaire”.

Ancien de l’AFP, qui avait rejoint Malick Gackou après la création du Grand Parti, El Hadji Malick Gueye et son désormais ex leader n’étaient plus sur la même longueur d’onde.

D’après nos informations, Malick Gueye a claqué la porte parce qu’on lui reproche de se préoccuper plus de son image que celle du parti.