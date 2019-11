Grand frère Barthélemy Diaz, tu permets! (Par Malamine Fall, Grand Parti)

Invité de l’émission Faram Facce, tu te défoules de nouveau sur le nouveau cadre de l’opposition, les traitant de dealers et d’être en complicité avec Macky Sall en choisissant sciemment d’écarter Idrissa Seck parceque tout simplement tu as été lynché par ses militants.

Je ne te reconnais plus, le soi-disant guerrier politique qui n’a peur de rien.

Saches que tu peux te permettre de parler de qui tu veux, mais je te mets en garde d’y mêler le Président Malick Gakou qui, lorsque tu étais en prison, est le seul leader qui t’a soutenu.

Cet arrogance exacerbée dans le ton dont tu fais montre commence à nous indisposer.

Et nous pouvons être tout aussi arrogants et violents car cest la chose la plus facile : tirer sur tout ce qui bouge ! Mais cela est l’apanage des faibles, de ceux qui n’ont pas d’arguments. Aujourd’hui tu n’es plus jeune , on attend de toi un débat d’idées, de propositions de solutions, que tu fasses preuve de maturité. Mais peut-être aussi que Monsieur ne peut exister que dans la violence et dans l’arrogance, et brille par son absence quand se pose le débat d’idées .

Fais et/ou dis tout ce que tu veux, mais épargne Malick Gakou. Sinon, tu me trouves en face de toi, hostile.

Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi tant d’irrespect, de violence et d’insolence vis à vis d’honnêtes personnes en qui s’identifient beaucoup de nos compatriotes.

Tu peux ne point partager les postures et les points de vue des autres. Quoi de plus normal dans une démocratie qui fonctionne sur le principe du débat contradictoire et de l’affrontement des argumentations contraires ! Mais enrober ton désaccord d’insolence et d’arrogance fausse ce principe. C’est inacceptable.

La liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression est certes un droit fondamental.

Mais cela ne te permet aucunement de toujours tenir des propos discourtois, irrévérencieux, dénudés de tout fondement sur d’honnêtes personnes.

Je ne connais pas ton objectif, mais c’est loin d’être l’unification et le renforcement de l’opposition.

Barthélemy Dias, as-tu des problèmes personnels avec certains leaders du nouveau cadre de l’opposition ?

Le cas échéant, je te suggère d’aller régler ça avec eux.

Mais arrête ce comportement qui installe la chienlit dans le front de l’opposition.

Pourquoi tu traites en répétition les leaders qui participent au dialogue de dealers. Pour rappel, ton mentor Khalifa Ababacar Sall a la plus grande délégation dans ce dialogue. Peut-être les délégués de And Taxawou Sénégal font parti aussi de ces dealers. Qui sait?

Cher grand frère, il faudra repenser ta position politique. Tu tailles le Rewmi et le Pastef, j’y vois une ambition cachée pour la ville de Dakar.

Et mets toi dans la tête que tu n’as point le monopole de la vérité et un peu de courtoisie dans tes propos gage de respect à ceux qui t’écoutent.

De ceci, la jeunesse du grand parti sait être violente et très violente . Si je te le dis tu peux me croire .

La jeunesse qui t’entoure pourra te signifier ça. On se connait sur le terrain politique .

Ps: Il faudra que le President Khalifa Ababacar Sall te ménage sinon lui aussi sera coupable des propos que tu tiens à l’endroit des leaders de l’opposition.

À un bon entendeur, salut .

Malamine Fall,

Coordonnateur des etudiants du grand parti.