GP Sénégalaise arrêtée au Maroc : détention de drogue

Elle avait en sa possession 2,5 kg de haschich qui était dissimulé dans un double fond d’une valise qui lui avait été remise par un Nigérian.

Le destinataire du colis était un compatriote de l’expéditeur basé à Dakar. Cependant, grâce à une collaboration entre la justice marocaine et l’OCRTIS, le circuit de la drogue du Maroc à Dakar a été retracé, ce qui a conduit à des arrestations.

En effet, les autorités ont simulé une livraison de haschich avec substitution de produit, ce qui a conduit à l’arrestation du Nigérian Kévin Ounika Okoli et de sa petite amie béninoise, Sylvie Hagble, à la Cité Fadia.

Le couple a été retrouvé dans l’appartement de Hagble, et lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert une autre valise contenant quatre kilos de haschich dissimulée sous un lit, ainsi que 250 grammes de haschich, du matériel de reconditionnement de drogue, une machine à coudre et une sacoche contenant des bijoux en provenance du Maroc.

Les enquêteurs ont également perquisitionné l’appartement du Nigérian, qui se trouvait à proximité de celui de sa petite amie, et ont découvert des valises à double fond ayant déjà été utilisées pour le trafic de drogue.

Le Nigérian a affirmé que les 2,5 kg de haschich que transportait la ressortissante sénégalaise étaient destinés à un certain Chukuwemake, et que son rôle se limitait à récupérer le colis et à le réexpédier au frère de ce dernier, qui était établi au Nigeria.

Cependant, le couple est poursuivi pour importation de haschich, blanchiment de capitaux et tentative de corruption, car le Nigérian a tenté d’acheter le silence des enquêteurs après son arrestation, sans succès.

Bien que le Nigérian ait affirmé que Sylvie Hagble n’était pas impliquée dans ses activités illicites et qu’elle ignorait même qu’il jouait le rôle d’intermédiaire dans ce trafic de haschich, cette dernière a déclaré que la drogue appartenait à Okoli.