Giga meeting : La cité Keur Gorgui encore bunkérisée

Ce mardi 14 mars, la coalition Yewwi Askan Wi tient un meeting au terrain Acapes des Parcelles-Assainies de Dakar, à partir de 15 h. La manifestation a été autorisée par le préfet de Dakar Mor Talla Tine.



Ce rassemblement prévu dans la banlieue n’a pas empêché les forces de l’ordre (police et gendarmerie) d’assiéger la cité Keur Gorgui. Du rond-point Sacré-Coeur à l’avenue Cheikh Anta Diop, des éléments de la police et de la gendarmerie sont visibles. On compte, par ailleurs, plus d’une dizaine de voitures des FSD.

D’autre part, des militants de Pastef traînent autour de la maison de leur leader Ousmane Sonko.