Gestion des inondations : Antoine Diome en mode fast-Track

Les zones les plus touchées sont visiblement les villes et ceci malgré les nombreux travaux entrepris. Le cumul de pluies enregistrées ces dernières semaines a été pointé du doigt notamment par le directeur de la Prévention et le directeur de l’ADM. Ces derniers, dans leurs communications, sont revenus sur le résultat des travaux qui n’ont pas pu être achevés « malheureusement » avant l’arrivée de l’hivernage et ont annoncé le début de solution d’urgence notamment le pompage des eaux. La situation pourrait revenir à la normale sauf changement sur les prévisions météorologiques.