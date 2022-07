Gestion de la Salle de Ventes et du Marché Sandaga: Alioune Ndoye accusé d’avoir tout bloqué

La question de la gestion du marché Sandaga sera un combat du maire de la ville de Dakar. Cependant, Barthélemy Dias devra faire face au maire réélu de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye. Les deux membres du Parti socialiste seront devant les juridictions pour clarifier l’attribution de Sandaga.

«Après avoir appris l’incendie, je me suis rapproché du maire de Dakar-Plateau pour qu’on trouve des solutions sur la salle de ventes, mais il a refusé. Et même si je dispose d’argent, malheureusement, avec l’Acte 3 de la décentralisation, je n’ai pas les compétences de faire quoi que soit sans son accord. Mais vous les commerçants de la salle de ventes, venez me rendre visite et on discutera de la situation…», a invité Barthélemy Dias, tête de liste départementale de l’inter-coalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal, rapporte Dakaractu.

Barthélemy Dias a souligné, devant les commerçants de la salle de ventes, qu’il était prêt à accompagner le maire de Dakar-Plateau pour sauver ces derniers, mais il a refusé.

Le maire de Dakar a aussi promis que le problème du marché Sandaga sera réglé. «Sandaga appartient à la ville de Dakar. On verra bien. Je ne fais rien dans l’illégalité, mais j’attends juste de voir une brique installée au niveau du marché…», a fait savoir Barthélemy Dias, lors de son passage dans la commune de Dakar Plateau, dans le cadre de la campagne électorale des Législatives.