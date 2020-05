Gestion Covid-19 : Le Directeur du Suma Assistance accuse le Msas de partialité

Le Directeur de Suma Assistance dénonce une certaine partialité de la part du ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas). « 40% des activités médicales sont gérées par les privés, malheureusement aucun médecin ne peut faire un test de Covid-19. Je ne sais pas si le mot est faible mais on est amputés à la fois dans notre profession et dans notre liberté de choix », a déploré Babacar Niang sur les ondes de la Rfm, ce jeudi 21 mai. Avant d’avancer : « Et le plus grave, c’est la liberté de soins du patient. Ce dernier a le droit de choisir quel est le médecin qui doit le soigner, il a le droit de savoir les laboratoires qui doivent faire ses tests ».

Ainsi, il regrette la manière dont les autorités sanitaires gèrent cette crise. Selon lui, « ils ne sont pas impliqués ».

Dr Aloyse Waly Diouf : « des concertations seront faites pour les associer à cette lutte contre la Covid-19 »

A preuve, révèle le directeur de Suma Assistance, « dans l’usine où on a eu un problème, c’est un de mes élèves et infirmiers à qui j’ai payé le diplôme d’Etat qui est venu prélever devant moi. Donc, ce n’est pas une question de compétence ».

Mieux, il déclare avoir une facture pro-forma de 5 millions au cas où il doit protéger son personnel pendant un mois.

Réagissant suite aux préoccupations du sieur Babacar Niang, le Directeur de Cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, a indiqué que « des concertations seront faites pour les associer à cette lutte contre la Covid-19 ». « Nous allons rendre compte aux autorités et très prochainement nous reviendrons vers eux pour donner des solutions aux difficultés auxquelles ils font face », a laissé entendre le Docteur Aloyse Waly Diouf.