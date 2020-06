Gestion Covid-19 : Aïda Mbodj « traîne » Mansour Faye et Diouf Sarr à l’Assemblée

La députée Aïda Mbodj, qui a adressé des questions d’actualité à Moustapha Niasse, demande à l’Assemblée nationale d’auditer la gestion de la pandémie de Covid-19 par les ministres Mansour Faye et Abdoulaye Diouf Sarr.

Selon Source A et Vox Populi, la parlementaire dit constater « beaucoup de failles et d’impairs » dans la mise en œuvre du Programme de résilience économique et sociale (PRES) et la gestion de l’enveloppe des 1000 milliards.

L’ex-édile de Bambey veut la lumière sur les 64 milliards destinés à la riposte contre la Covid-19 et l’acquisition « dans des conditions douteuses » du matériel médical par le ministère de la Santé.