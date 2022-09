Mercato: “Pourquoi j’ai choisi de revenir à Everton…” Gana Gueye

“Revenir ici était important pour moi parce que je me sens comme chez moi. J’ai suivi l’équipe chaque semaine et j’ai regardé comment ils jouent. Pour moi, il n’y a pas de meilleur endroit qu’Everton, c’est pourquoi j’ai choisi de revenir ici“.

“Il y a aussi une super ambiance au stade et tout le monde ici est comme une famille. Je me sentais très, très bien quand j’étais ici [la première fois] et même quand je suis allé à Paris, je suis resté en contact avec certains des joueurs ici et j’ai continué à soutenir l’équipe.

Pour moi, c’est spécial. J’ai dit au PSG que si je partais, ce serait pour une équipe, et c’était Everton.

Ce n’était pas une décision difficile pour moi car j’aime ce club. C’est pourquoi j’ai dû rentrer à la maison. C’est un plaisir pour moi d’être de retour et j’espère que nous ferons une bonne saison car nous devons y aller et essayer d’atteindre nos objectifs.”