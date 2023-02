Gala FIFA The Best : Qui sera couronné, ce lundi soir ?

Benzema sera t-il élu ‘The Best’ au gala FIFA ce soir ? En tout cas, Emilio Butragueño sera le seul madrilène à aller au gala FIFA The Best.

Mais Benzema, Courtois, Modric et Valverde sont dans la liste des 26 nominés pour le meilleur XI de FIFA.

Le Real Madrid ne comprend pas l’absence de Vini parmi les 26 nominés

Les favoris pour le FIFA The Best, Messi, Karim Benzema, le trophée du meilleur gardien de 2022, Martinez et Courtois, et celui du meilleur coach de l’année Scaloni.