C’est un appareil d’échographie tout neuf que Gabrielle Kane a offert à la population de Malika et environs. Les femmes enceintes de cette zone de la banlieue, qui avaient toutes les difficultés du monde pour faire correctement leurs visites prénatales, sont aujourd’hui soulagées. “ Nous sommes là, au poste de santé de Malika, pour remettre un appareil d’échographie qui était une demande de la commune. Il faut rappeler que dans tout le département, il n’y a pas d’appareil d’échographie publique pour les femmes. Donc, c’était une première. Un partenaire nous avait fait part du mal-être des femmes qui sont dans cette commune. Maintenant, nous leur offrons cet appareil afin de pouvoir les soulager ne serait-ce que dans la maternité “, a informé Gabrielle Kane.

“Je pense que c’est le rôle de tout un chacun d’entre nous d’être utile à son prochain et à son pays. Chacun peut l’être sans être dans la scène politique. Aujourd’hui, c’est inadmissible et c’est une violence étatique que les femmes du département de Keur Massar n’aient pas un appareil d’échographie. Je pense qu’il est grand temps que les responsables politiques, avec tous les budgets qui sont votés annuellement, aient l’intelligence de régler certaines urgences. Dans un département comme Keur Massar, il n’y a pas de prise en charge pour les femmes enceintes, c’est inadmissible. Nous espérons que l’année prochaine l’Etat, le ministère de la femme, le ministère de la santé viendront prendre leurs responsabilités parceque jusqu’à présent dans ces communes,ils n’ont pas pris leurs responsabilités pour accompagner les femmes“, déplore la presidente de l’association d’appui et de protection des femmes victimes de violation de leurs droits (Aprofev)

