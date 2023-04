Fraude de l’âge : le Nigeria fait passer les U23 guinéens devant les CAF.

La Fédération nigériane de football (NFF) a déposé un recours auprès de la Confédération africaine de football (CAF) en dénonçant un cas de fraude sur l’âge, après la victoire, synonyme de qualification, des U23 guinéens aux dépens des Olympic Eagles (score cumulé 2-0 aller-retour).

Dans son recours, le Nigeria accuse la Guinée d’avoir fait jouer l’arrière gauche Fode Camara (PAE Chania), qui serait âgé de plus de 23 ans et dépasserait donc la limite d’âge fixée. Le Daily Post assure que la NFF « a des preuves concrètes que le joueur a dépassé l’âge autorisé et s’attend à ce que la CAF se prononce en faveur du Nigeria ».

Si l’instance panafricaine confirme la fraude, la Guinée serait donc disqualifiée tandis que les Olympic Eagles seraient repêchés pour la suite de la compétition au Maroc. Et éventuellement les Jeux Olympiques Paris 2024. Rappelons que le Cameroun a déposé un recours contre le Gabon en portant des accusations similaires.