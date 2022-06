Franck Kessié a été élu meilleur joueur africain de Série A

Franck Kessié a reçu la récompense de “Meilleur joueur africain de Série A” pour cette saison 2021/2022.

Voilà de quoi finir en beauté. Franck Kessié va quitter le Milan cet été et quoi de mieux pour terminer son aventure lombarde que de partir sur un titre sublimé d’une récompense individuelle ? L’international ivoirien a été élu meilleur joueur africain de Série A par Calcio Trade Ball. La concurrence était pourtant rude avec des joueurs tels que Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen ou Ismaël Bennacer.

Le milieu de terrain des Rossonerri a disputé 36 matchs de championnat cette saison et a grandement œuvré à la victoire du Milan AC qui a décroché son premier Scudetto depuis 2011. Kessié sera libre à la fin du mois de juin et, un temps pisté par le PSG, il aurait dores et déjà un accord avec le FC Barcelone qui doit assainir ses finances avant d’enregistrer officiellement son arrivée.

Franck Kessié a reçu la récompense de “Meilleur joueur africain de Série A” pour cette saison 2021/2022. Le milieu de terrain des Rossonerri a disputé 36 matchs de championnat cette saison et a grandement œuvré à la victoire du Milan AC qui a décroché son premier Scudetto depuis 2011.