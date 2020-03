France: Un étudiant sénégalais appelle au secours

Seydou Kâ, (un nom d’emprunt), étudiant sénégalais confiné en France, à Seine-Saint-Denis, en région parisienne depuis le 4 mars dernier, lance un cri de cœur aux autorités sénégalaises. Malade, il révèle qu’on lui refuse le test de Covid-19, au motif qu’il n’a pas encore de problèmes respiratoires.

« Je suis malade depuis le 4 mars. J’ai essayé d’appeler le 15, mais ils m’ont envoyé un agent qui a juste vérifié mon état. Il m’a ensuite dit de les rappeler, si seulement j’ai des problèmes respiratoires. J’ai de la fièvre depuis 10 jours et je ne prends que du Paracétamol. Ici en Europe, nos vies sont en danger… En France, il n’y a plus de suspect. Tout le monde peut choper le virus », a-t-il déclaré.

Et de lancer une alerte relayée par le journal Enquête : « J’ai tous les symptômes du Coronavirus, parce que j’ai la toux, des maux de tête, des courbatures, de la fièvre et de l’écoulement nasal. Ici en France, tant qu’on n’a pas des difficultés respiratoires, on n’est pas considéré comme un cas grave qui nécessite un site ».