Football Local : Niarry Tally retrouve la deuxième division sénégalaise !

Rétrogradé à l’issue de la saison dernière, Niarry Tally aura fait une année en national 1 avant de retrouver la deuxième division sénégalaise. Le club mythique de la biscuiterie en difficulté ces dernières années voit enfin le bout du tunnel.

Niarry Tally qui a connu une véritable dégringolade entre 2021 et 2022, quittant l’élite sénégalaise douze ans après pour le National 1 en passant par la deuxième division, retrouve le sourire. Le club de Niary Tally – Grand Dakar – Biscuiterie (NGB) a su trouver leur rythme un an après sa relégation. Avec dans leurs rangs des joueurs expérimentés à l’image de l’international sénégalais Albert Bougazelli, un ancien de Génération Foot et de Ndiambour, les Galactiques ont dominé de bout en bout dominé le groupe A.